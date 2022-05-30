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Медведев о решении ФРГ упростить выдачу виз для тех, кто выступает против спецоперации: пусть едут к немцам как можно скорее

, 20:39

Медведев о решении ФРГ упростить выдачу виз для тех, кто выступает против спецоперации: пусть едут к немцам как можно скорее
Дмитрий Медведев, фото: vk.com/dm

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, в понедельник высказался о решении Германии упростить выдачу виз для журналистов негосударственных медиа из России, правозащитников и оппозиционеров.

Ранее сегодня представитель МВД ФРГ заявил, что германские МИД и МВД, а также уполномоченная правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот договорились упростить выдачу виз для журналистов, правозащитников и оппозиционеров из России. Согласованные критерии подразумевают "сокращение бюрократических барьеров" для получения права на пребывание в ФРГ более 90 дней.

Дмитрий Медведев отметил, что Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине, или тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Политик сделал два вывода и записал их в своем Telegram-канале. По словам Медведева, "пусть такие едут к немцам как можно скорее и желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах РФ.

Второй вывод Медведева - предложение. Он предлагает "подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (канцлера ФРГ Улофа Шольца и ко) и подобных европейских деятелей".

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