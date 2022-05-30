Украинская церковь приняла решение об отделении от РПЦ без голосования епархий

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30 мая 2022, 19:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В прошедшую пятницу 27 мая в УПЦ приняли довольно непростое решение. Речь идёт об отделении от Русской Православной Церкви. Иными словами, это стало предвестием нового церковного раскола, только на этот раз не как в 1054 году. Тогда церковь разделилась на католическую и православную, ввиду конфликта Византии и папы Римского, но сейчас история иная. На фоне российской спецоперации возник серьёзный дипломатический конфликт, который затронул и церковные структуры. В Украинской Православной Церкви спецоперацию осудили. И решили, что не хотят иметь ничего общего с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

На официальном сайте структуры уже указано, что принято решение о независимости. По поводу этой темы проходило заседание Собора УПЦ. Но эксперты отмечают, что для того, чтобы принять такое решение, нужно собрать всех глав епархий, чтобы они проголосовали. Провести такое мероприятие сейчас, как минимум, невозможно. Украинская Православная Церковь считается управляемой с правами широкой автономии в составе РПЦ. Согласно официальному интернет-ресурсу украинских духовников, в УПЦ входят 53 епархии. Однако Симферопольская и Крымская епархии, как сказано было на их сайтах, проголосовали против уставных изменений и остаются под омофором Патриарха Московского.

В самой РПЦ было заявлено представителям СМИ, что никаких обращений от Украинской церкви не поступало. Российские духовники с непониманием отнеслись к позиции украинцев. «Мы молимся о сохранении Единства Русской Православной Церкви», - написал в своём Телеграм-канале, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, Владимир Легойда. 29 мая 2022 года в Храме Христа Спасителя в Москве состоялось заседание Священного Синода. На собрании постановили, что принятые Собором УПЦ дополнения и изменения в Уставе «нуждаются в изучении» и должны быть представлены на одобрение Патриарху Московскому.



