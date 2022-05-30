Польша передумала поставлять газ Украине бесплатно, теперь только на коммерческой основе

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30 мая 2022, 19:38

Фото: Global Look

С момента начала спецоперации Польша поставляла газ на Украину бесплатно. Однако щедрости пришел конец.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что отныне речь идет о коммерческих поставках.

«В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы направляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических усилий. Обычно эти поставки идут по трубопроводам, поэтому нам пришлось прокладывать другие каналы поставок», - сказала польский министр. По ее словам, топливные компании Украины «хорошо справляются».