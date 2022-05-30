Запад подтолкнул Россию к созданию Большой Евразии

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30 мая 2022, 17:36

29 мая в Бишкеке на саммите Евразийского экономического совета президент России Владимир Путин в ответ на жесточайшие санкции США и ЕС против России предложил расширять евразийскую интеграцию. Она может изменить экономическую и политическую архитектуру на континенте.



Таким образом Россия переориентирует свои интересы в сторону Азии. Но при этом Путин попросил союзников определиться с кем они, с Россией или с Западом? Большинство стран ЕАЭС предпочитают создать Большую Евразию, в которую вошли бы все структуры и страны Азиатского континента. Только в оглашенной части списка значатся Китай, Египет, Объединённые Арабские эмираты. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил начать переговоры о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, Индонезией. Участники саммита также поприветствовали переход на расчёт между странами в национальных валютах.



Узбекистан пока в статусе государства-наблюдателя предлагает расширять железнодорожное сообщение с Китаем, Ираном, Афганистаном, Турцией, а также углубить агрокооперацию ЕАЭС на фоне прогнозируемого в мире голода. Вот так в ответ на выталкивание с Запада происходит объединение интересов стран в Азии.



