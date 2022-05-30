29 мая в Бишкеке на саммите Евразийского экономического совета президент России Владимир Путин в ответ на жесточайшие санкции США и ЕС против России предложил расширять евразийскую интеграцию. Она может изменить экономическую и политическую архитектуру на континенте.
Таким образом Россия переориентирует свои интересы в сторону Азии. Но при этом Путин попросил союзников определиться с кем они, с Россией или с Западом? Большинство стран ЕАЭС предпочитают создать Большую Евразию, в которую вошли бы все структуры и страны Азиатского континента. Только в оглашенной части списка значатся Китай, Египет, Объединённые Арабские эмираты. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил начать переговоры о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, Индонезией. Участники саммита также поприветствовали переход на расчёт между странами в национальных валютах.
Узбекистан пока в статусе государства-наблюдателя предлагает расширять железнодорожное сообщение с Китаем, Ираном, Афганистаном, Турцией, а также углубить агрокооперацию ЕАЭС на фоне прогнозируемого в мире голода. Вот так в ответ на выталкивание с Запада происходит объединение интересов стран в Азии.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Украинские СМИ сообщают о формировании в Харькове нового подразделения под брендом «Азова» - «ССО «АЗОВ», плохая идея
Бывший депутат Рады Журавко: выехавшего в Нидерланды Порошенко могут использовать для захвата Западной Украины
- #ЗАУГЛОМ Профессор Нигматулин о ленд-лизе красном и желто-блокитном
- 17:55 Медведев: Россия в случае атаки на свои города ответит ударами по центрам принятия преступных решение, они находятся не в Киеве
- 17:36 Запад подтолкнул Россию к созданию Большой Евразии
- 17:17 Вице-премьер Украины Верещук заявила, что обменом военнопленных займется разведка Минобороны Украины и СБУ
- 16:54 NYТ: Украину не примут в ЕС по четырем причинам, в том числе из-за стремления Зеленского ускорить начало обсуждений по вступлению