НАТО прикатило с моря

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30 мая 2022, 16:40

В Финляндию демонстративно прибыла флотилия НАТО в самый пик принятия политического решения о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический военный альянс.



Официально несколько кораблей НАТО до 30 мая участвуют в совместном с финским флотом учениях. Хоть мероприятие и было запланировано до официально объявленного решения Финляндии вступить в НАТО, в ближайшее время посещение территориальных вод Финляндии кораблями альянса теперь будет регулярным, анонсировал министр обороны страны. Только до конца нынешнего года запланировано 20 подобных военно-морских учений. Политики расценивают это как сигнал России, которая может быть недовольна приближением недружественного блока к своим границам. США готовы предоставить гарантии безопасности Швеции и Финляндии на период их вступления в НАТО, чтобы они не испугались и не передумали. Потом страны автоматически будут под зонтиком военного блока.



По самым скорым подсчётам, Швеция и Финляндия могли быть приняты в альянс уже в конце июня, но для этого нет согласия Турции, которая пытается выторговать для себя политические преференции в обмен на отмену вето.



Российская сторона утверждает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не представляет угрозы, но определённый ответ России на это будет. Например, дипломаты намекают на долгосрочный договор с Финляндией об аренде у России небольшой части суши вдоль Сайменского канала. То есть между РФ и Финляндией может возникнуть территориальный спор, что сделает невозможным её вступление в НАТО, даже если Турция снимет своё вето. Есть также зыбкий статус Аландских островов.



Нет согласия и в самой Финляндии, где часть граждан против ухудшения отношений с Россией.



