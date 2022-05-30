NYТ: Украину не примут в ЕС по четырем причинам, в том числе из-за стремления Зеленского ускорить начало обсуждений по вступлению

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30 мая 2022, 16:54 Источник: РИА Новости

Эммануэль Макрон, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украину не примут в НАТО и Европейский союз по ряду причин. Одна из них — несостоятельность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании так называемого европейского политического сообщества, членами которого должны стать Украина, Грузия, Молдова и Великобритания.

Авторы газеты The New York Times пишут, что этот альянс не будет обладать всеми функциями Евросоюза, и многие страны превратятся во второй эшелон Европы.

Издание отмечает, что Украине и другим странам на периферии Европы в течение многих лет не светит вступление в НАТО и ЕС.

Второй причиной является стремление Владимира Зеленского ускорить начало обсуждений по вступлению в Евросоюз. Это ущемляет в правах других желающих войти в зону влияния ЕС.

Авторы отметили, что начало переговоров о вступлении с Украиной спорно, так как Грузия и Молдавия также подали заявки после нее, а другие страны надолго застряли в этом процессе. Турция подала заявку в 1987 году, Северная Македония — в 2004, Черногория — в 2008, а Албания и Сербия — в 2009 году.

Еще одной причиной отложить заявку киевских властей журналисты считают неготовность ЕС к расширению в принципе. Авторы напомнили, что союз не расширялся с 2013 года по разным причинам, среди которых - обременительные критерии для вступления. 27 стран-членов ЕС сами испытывают достаточно экономических проблем.

Макрон ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько десятилетий и призвал к созданию нового европейского политического сообщества, которое смогло бы включить Киев в свои ряды.