Греция и Иран начали взаимный захват нефтяных танкеров

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30 мая 2022, 15:33

Скандал между Грецией и Ираном, вызванный захватом танкеров в Персидском заливе, набирает обороты. Конфликт начался ещё в апреле, когда по приказу США греческие власти арестовали груз иранской нефти у своих берегов. Позднее она была конфискована перегружена на два арендованных американцами судна. Действия Вашингтона объясняются экстерриториальными санкциями, введёнными США против Исламской Республики. Американская сторона уверяет, что следовавшее под российским флагом судно перевозило нефть из Ирана для компании, внесённой в санкционные списки.



Ответ Тегерана не заставил себя ждать: десантники КСИР захватили два греческих танкера, а руководство страны сообщило, что планирует продолжать задержание греческих кораблей. Американский Минфин давно следит за продажей Ираном углеводородов за рубеж и периодически обновляет санкции. Так, в новый список попали и компании из РФ, которые обвиняются в содействии контрабанде. Москва свою причастность к нелегальным схемам продажи иранского сырья категорически отрицает.



Усиление санкций США в отношении Тегерана может спровоцировать серьёзный конфликт. Иранцы пристально наблюдают за греческими судами в Персидском заливе и готовы в любой момент захватить их. Кроме того, страна имеет достаточный опыт нападения на иностранные корабли. Например, в 2019 году Исламская Республика взяла под контроль британский танкер, а в 2020 – южнокорейский в ответ на санкционную политику этих стран.