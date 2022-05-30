Китай перехватывает у США влияние на островные государства в Тихом океане

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30 мая 2022, 13:02

Тихоокеанское турне министра иностранных дел Китая всерьёз обеспокоило США. Посещая островные государства, Ван И заключает соглашения о сотрудничестве в сферах торговли, политики и безопасности, что американцами расценивается как попытка усилить влияние КНР в регионе. Контроль над этими островами означает доминирование в Тихом океане, которое традиционно делили Австралия, США и Новая Зеландия. Американские эксперты опасаются появления китайских военных баз в акватории и угрозы собственной безопасности.



Глава МИД КНР уже посетил Соломоновы острова и Самоа, а на 30 мая запланирована его встреча с 10 министрами островных государств. В ответ Австралия отправила на архипелаг Фиджи Пенни Вонг, министра иностранных дел. Целью её визита является «укрепление тихоокеанской семьи», кроме того, островитянам обещают упростить условия эмиграции.



Некоторые эксперты связывают активизацию Китая в регионе с российско-украинским конфликтом, однако Александр Лукин, глава департамента международных отношений ВШЭ, данное мнение не разделяет. Он считает, что интерес КНР к тихоокеанским островам связан с растущим влиянием Поднебесной на мировой арене. Борьба за господство в Тихом океане началась ещё со времён разрыва отношений Тайваня с Соломоновыми островами в 2019 году. По поводу китайских военных баз Лукин также высказался скептически. Он уверен, что речь идёт о периодическом патрулировании акватории кораблями КНР.



