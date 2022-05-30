Риторика Запада в отношении российско-украинского конфликта начинает меняться

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30 мая 2022, 10:15

В последние дни всё чаще звучат высказывания политических деятелей о том, что Украине нужно урегулировать вопрос мирным путём. К переговорам призывают Франция, Германия, Италия, в то же время Великобритания, США, Прибалтика и Польша продолжают настаивать на вооружённом сопротивлении.



Генри Киссинджер, бывший американский дипломат, на форуме в Давосе прямо заявил, что Киеву нужно принять требования Москвы и сложить оружие. Украинские власти ответили категорическим отказом и даже внесли политика-патриарха на запрещённый в РФ сайт «Миротворец». Позицию Зеленского и его команды поддержали в США, пообещав поставить в ближайшее время современные дальнобойные РСЗО. Американские СМИ сомневаются в целесообразности передачи ВСУ тяжёлых вооружений данного типа, так как высока вероятность обстрела из них российских территорий. Таким образом Америка будет втянута в конфликт, и эскалация, соответственно усилится.



Лондон настаивает на поставках оружия, в то время как Берлин не торопится поддерживать Украину таким образом. Обещанные ранее танки «Леопард» и зенитные установки «Гепард» так и не поступили в ВСУ. К мирному урегулированию призывают в Италии и Франции, Грузия отказалась обострять отношения с РФ, даже в польских СМИ прозвучали сомнения в том, что НАТО поддержит Украину и поможет вернуть утраченные территории.