Госсекретарь США призывает КНР остановить «геноцид уйгуров»

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29 мая 2022, 17:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Между США и Китаем вновь наблюдается ухудшение отношений. Ещё недавно американское правительство выявило готовность к защите Тайваня на случай возможного нападения.

Эти заявления вызвали бурное негодование в Пекине. Теперь же в Вашингтоне снова возвращаются к теме преследования на территории КНР уйгурских представителей. Госсекретарь США Блинкен выразил озабоченность ситуацией с «геноцидом уйгуров». По его мнению, то, что происходит в Синьцзянском регионе страны – неприемлемо. К тому же власти КНР помешали комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет провести независимую оценку ситуации в регионе.

Блинкен сообщил, что в США глубоко обеспокоены ситуацией в Синьцзяне. Тревогу в Белом Доме вызывают сведения о задержании более 1 миллиона жителей региона. По словам госсекретаря, близкие задержанных сообщали о случаях пыток и сексуального насилия, принудительной стерилизации и рабского труда. «Жителей Синьцзяна предупредили, чтобы они не жаловались и не говорили открыто об условиях в регионе», - сказано в заявлении Блинкена, «Не говорили о том, что власти не предоставляют никакой информации о местонахождении сотен пропавших без вести уйгуров и условиях содержания под стражей более миллиона человек».