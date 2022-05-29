Китай на науку средств не жалеет

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29 мая 2022, 14:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: infoshos.ru

Ещё в середине 19-го века европейские страны считали Китай крайне отсталым государством. Впрочем, так оно и было.

Если вспомнить Тайпинское восстание, то в нём сражались копьями и стрелами. Средневековое вооружение имелось даже у императорской армии Цин. Ни о каком развитии технологий не шло и речи. Хотя при этом, именно древние китайцы являются изобретателями пороха, компаса и бумаги, а также в своё время они считались лучшими мастерами медицины. В 20-м веке всё изменилось кардинально. И теперь КНР приближается к первому месту по технологиям и развитию на Земле. На данный момент – это крупная сверхдержава, и никто не может это оспорить. Скачок китайцы совершили довольно быстро, всего за сотню лет.

В КНР гиперактивно развиваются технологии и медицина. На науку там средств не жалеют. В 2019 году расходы на это составили 2.23% ВВП – то есть около 321 млрд $, что весьма немаленькая сумма. Но в 2020 году в Китае было потрачено уже 378 млрд долларов США. Финансовую поддержку получили прикладные научные исследования, нацеленные на разработку новых сервисов и продуктов. В последующую пятилетку эту сумму планируется увеличивать на 7% ежегодно. Что до источников денег в КНР, то там реализуется принцип государственно-частного партнёрства. До 77% расходов на развитие науку составляют средства бизнес-структур и крупных корпораций. Как мы помним, каждая компания в Китае напрочь завязана с местным правительством.

Бизнес готов вкладывать деньги в короткие проекты, так как в них результат появляется очень быстро. Только 16% средств выделяется из госбюджета. Научная деятельность поддерживается не только финансовыми средствами, но и всевозможными льготами. С 2019 года учёные получили право взять отпуск на срок до 6 лет, чтобы усердно работать над собственными проектами. Всё это время им продолжают оплачивать их деятельность, а они сами, в свою очередь, накапливают научный стаж. Компании, инвестирующие в науку, тоже не остаются без внимания. Они получают налоговые и законодательные преференции.

А ещё в КНР наконец-то достроили свою собственную космостанцию, получившую название «Тяньгун». Образцы грунта с Луны были успешно доставлены на Землю. На Марсе удачно приземлился китайский зонд «Тяньвэнь-1», созданный для дальнейших исследований Красной планеты. Технологический скачок Китая действительно поражает. За столь короткий срок этой стране удалось добиться поистине невозможного.