Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Ветеран армии Греции Ставрос Атламазоглу: приглашенные турецкие военные на учениях НАТО в Швеции создадут неловкие моменты

, 10:36 Источник: радио Sputnik

Ветеран армии Греции Ставрос Атламазоглу: приглашенные турецкие военные на учениях НАТО в Швеции создадут неловкие моменты
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в материале для издания 19Fortyfive заявил, что приглашённые турецкие военные на территории Швеции создадут неловкие моменты. Об этом пишет РИА Новости.

Атламазоглу заявил, что участие военных из Турции в учениях на территории Швеции «создаст неловкие моменты о манёврах», поскольку Турция — это единственная страна, которая противостоит вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. 

С 5 по 17 июня НАТО проведёт крупные военные учения Baltic Operations на территории Швеции совместно с солдатами из всех участников альянса. Также участие примут Швеция и Финляндия. 

Збигнев Рау, польский министр иностранных дел, заявил, что процесс вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс точно не займет месяцы и годы.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика