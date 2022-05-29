Ветеран армии Греции Ставрос Атламазоглу: приглашенные турецкие военные на учениях НАТО в Швеции создадут неловкие моменты

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29 мая 2022, 10:36 Источник: радио Sputnik

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в материале для издания 19Fortyfive заявил, что приглашённые турецкие военные на территории Швеции создадут неловкие моменты. Об этом пишет РИА Новости.

Атламазоглу заявил, что участие военных из Турции в учениях на территории Швеции «создаст неловкие моменты о манёврах», поскольку Турция — это единственная страна, которая противостоит вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

С 5 по 17 июня НАТО проведёт крупные военные учения Baltic Operations на территории Швеции совместно с солдатами из всех участников альянса. Также участие примут Швеция и Финляндия.

Збигнев Рау, польский министр иностранных дел, заявил, что процесс вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс точно не займет месяцы и годы.