Глава литовского МИД Ландсбергис заявил, что в НАТО нет никаких неформальных договоренностей о запрете поставок Киеву бронетехники

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28 мая 2022, 20:33 Источник: ТАСС

Германская БМП «Мардер», Bernd Wüstneck/globallook.com

В НАТО не существует никаких неформальных договоренностей о том, чтобы не поставлять Киеву танки и бронетранспортеры западного производства. Об этом заявил в интервью газете Bild глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис. Текст опубликован в субботу.

Так глава внешнеполитического ведомства Литвы прокомментировал заявление статс-секретаря министерства обороны Германии Зимтье Меллер, которая заявила в эфире телеканала ZDF, что ФРГ, как и НАТО в целом, придерживаются позиции не поставлять Украине бронетехники западных моделей.

Ландсбергис сообщил, что ему ничего не известно о такой позиции альянса.

«На тех встречах, на которых я присутствовал, что-либо подобное определенно никогда не обсуждалось», - заявил он, подчеркнув, что любая из стран «имеет возможности поставлять [Киеву] все, что может произвести».

По информации Bild, аналогичные заявления сделали представители Чехии и Великобритании.

Представитель НАТО, отвечая на запрос издания, также подчеркнул, что поставки вооружений Украине — это «национальное решение» каждой отдельно взятой страны.