Ожидания мира увидеть безопасный Афганистан не оправдались

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28 мая 2022, 19:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Душанбе недавно прошли разговоры местных властей с представителями США и России. Одновременно с российской делегацией Таджикистан посещал Дональд Лу, помощник госсекретаря Соединённых Штатов. В период 26-27 мая страну посетил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и принял там участие в заседании по вопросам Афганистана. Беседы касались разных тем, включая и экономического сотрудничества. Но основной упор был сделан на безопасность региона и на афганский вопрос. Напомним, что в Афганистане с августа 2021 года власть находится в руках запрещённого в РФ движения «Талибан». Но помимо всего прочего, там действуют и другие террористические организации.

Некоторые эксперты полагали, что пришедшие к власти талибы покончат с террористической угрозой в Афганистане. Но ситуация не изменилась, и более того стала намного хуже. Всё чаще и чаще появляются сведения о тяжелейшей гуманитарной катастрофе на территории этой страны. В Афганистане действует и сопротивление, которое считает своим долгом очистить государство от экстремистов. Во главе Фронта Национального Сопротивления стоит Ахмад Масуд. Этнические таджики, проживающие в Афганистане, также помогают сопротивленцам в борьбе. Считать, что страна стала безопасной, как минимум, глупо. И потому аналитики сходятся в том мнении, что ожидания всего мира увидеть Афганистан безопасным полностью провалились.

«В стране функционирует порядка 20 группировок, крупнейшей из которой является афганский филиал ИГИЛ (запрещено в РФ) – «Вилаят Хорасан», - заявил Николай Патрушев, «Численность боевиков «Аль-Каиды» (также запрещена в России) растёт и в настоящее время составляет около 1 тысячи человек». По словам секретаря Совбеза РФ, эти боевики «комфортно чувствуют себя на афганской земле». В случае обострения продовольственного кризиса они легко могут попасть в другие страны под видом беженцев. Правда стоит отметить, что 80% афганских беженцев принимают на себя не страны Средней Азии, а именно Иран и Пакистан.

Как следовало из выступления Патрушева, его беспокоит не только поток людей, но и оружия. «Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без уничтожения его ресурсной базы», - отметил эксперт, «Отдельный источник доходов – нелегальные поставки оружия, как внутри Афганистана, так и за его пределы. В основном речь идёт о вооружениях, в огромных количествах брошенных при отступлении западной коалицией». Вину за происходящее господин Патрушев возложил на НАТО и Соединённые Штаты. Он также заявил, что США и их союзники должны нести основное бремя расходов по восстановлению Афганистана.