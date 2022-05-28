Бывшего директора Лувра задержали по подозрению в нелегальной торговле

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28 мая 2022, 16:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Как стало известно, бывшего директора Лувра Жана-Люка Мартинеза, двух экспертов-египтологов и хранительницу из Лувра задержали для допросов. Экс-глава музея провёл под замком целый день. Его отпустили лишь только к вечеру, установив за ним полицейский надзор. Задача следователей отныне – понять систему преступлений Мартинеза, и в частности то, почему он закрыл глаза на одну сомнительную сделку.

Жан-Люк Мартинез и его соратники подозреваются в соучастии в купле-продаже культурных ценностей. У нескольких произведений древнеегипетского искусства, приобретённых филиалом Лувра в Абу-Даби, в том числе стелы фараона Тутанхамона, обнаружился сомнительный провенанс. Стела с инициалами Тутанхамона была приобретена в 2016 году – за год до открытия филиала Лувра в ОАЭ. Новый музей, построенный французским архитектором Нувелем, принадлежит Эмиратам, но получает экспонаты в аренду от французского правительства. Он также осуществляет собственные закупки, формируя будущую коллекцию. За стелу Лувр в Абу-Даби заплатил французским антикварам около 8.5 млн евро.

Но уже тогда эксперты предупреждали руководство парижского Лувра, что новый экспонат мог попасть к антикварам без соответствующих сопроводительных бумаг. Французские, а также германские торговцы, якобы скрыли сомнительное происхождение стелы и снабдили её сфабрикованной документацией. Докладная записка о потенциальной опасности покупки была подана тогдашнему директору Мартинезу, но хода она не получила. Нет доказательств, что оно произошло умышленно. Вероятно, это было сделано по оплошности, которую сейчас и считают преступной. Данная история очень рискует омрачить отношения между французским Лувром и Лувром в Абу-Даби.