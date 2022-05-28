Посла Галузина возмутило решение Японии не приглашать РФ в Нагасаки

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28 мая 2022, 13:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: Глава российской дипмиссии Михаил Галузин

Администрация японского города Нагасаки приняла решение не приглашать представителей России на траурную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 45-го года. Глава российской дипмиссии Михаил Галузин уже окрестил это решение пренебрежением двусторонними связями РФ и Японии.

«В комментарии от 25 мая мы уже выразили своё отношение к решению властей Хиросимы, - написал дипломат в соцсетях. - Всё это в полной мере относится и к недружественному шагу, сделанному мэрией Нагасаки».

Посол отметил, что такие действия являются примером неуважения к «позитивным страницам» совместной истории России и Японии. О том, что делегация из РФ не будет участвовать в мероприятиях, посвящённых событиям трагической бомбардировки, власти города Нагасаки объявили в прошедший четверг. В информационном агентстве Kyodo подтвердила, что местная администрация не станет высылать приглашения российскому и белорусскому представительствам. Считается, что на такие шаги японские власти пошли из-за резкого осуждения ими российской спецоперации в Украине.