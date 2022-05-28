Помощник госсекретаря США посетил страны Центральной Азии

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28 мая 2022, 13:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com; На фото: Нур-Султан

27 мая завершилось турне помощника госсекретаря США Дональда Лу по Центральной Азии. Он посетил практически все страны, за исключением лишь закрытой Туркмении. В каждой столице американскому дипломату нашлось, чем поддержать здешние правительства. В основном заявления господина Лу касались антироссийских санкций. Своим центрально-азиатским партнёрам дипломат обещал, что эти ограничительные меры не нанесут им никакого вреда, даже косвенного.

Всего Дональд Лу посетил четыре из пяти стран – Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Казахстан. Турне заняло 5 дней – с 23 по 27 мая. Сопровождали дипломата директор совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, заместитель помощника министра обороны по Афганистану, Пакистану и Центральной Азии Ребекка Циммерман, заместитель помощника администратора Бюро по Азии Агентства по международному развитию Анджали Каур, и наконец, заместитель руководителя аппарата Международной корпорации финансирования развития США Наз Эль-Хатиб.

Во время своего турне американский дипломат пытался заверить своих азиатских партнёров, что Вашингтон вовсе не заинтересован в том, чтобы даже самые близкие сторонники Москвы пострадали от наложенных на РФ санкций. Также были обсуждены вопросы безопасности данных стран и дальнейшего экономического развития. Что до Туркмении, то аналитики считают, что Дональд Лу отказался от её посещения из-за близкого сотрудничества этой страны с Китаем, с которым у США наблюдаются напряжённые отношения.