Аналитик Константин Сивков: российские ПВО показали неэффективность турецких беспилотников Bayraktar на Украине

Военный аналитик Константин Сивков прокомментировал приостановки Турцией поставок Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2. Эксперт заявил, что российские ПВО показали неэффективность турецких беспилотников Bayraktar на Украине, и это подорвало авторитет Турции.
Как объяснил Сивков, именно с этим фактом связана остановка поставок боевых дронов Вооруженным силам Украины,- сообщает Общественная служба новостей.
По информации портала avia.pro, у ВСУ осталось порядка десятка дронов. Последние три недели их поставки не осуществлялись.
Сивков полагает, что, вероятно, туркам прекратили платить в достаточном количестве.
Вторая причина прекращения поставок - сейчас происходит дискредитация беспилотников Bayraktar во время спецоперации, что сильно подрывает авторитет и рейтинг этих аппаратов, и это не выгодно Турции.
По словам военного аналитика, система российской противовоздушной обороны справляется с ними очень легко. "Турции не с руки показывать, что Bayraktar не такой могучий, как считалось раньше, поэтому они пытаются сократить поставки", - объяснил Сивков.