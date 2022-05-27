Аналитик Константин Сивков: российские ПВО показали неэффективность турецких беспилотников Bayraktar на Украине

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27 мая 2022, 19:02

MOD Russia/via Globallookpress.com

Военный аналитик Константин Сивков прокомментировал приостановки Турцией поставок Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2. Эксперт заявил, что российские ПВО показали неэффективность турецких беспилотников Bayraktar на Украине, и это подорвало авторитет Турции.

Как объяснил Сивков, именно с этим фактом связана остановка поставок боевых дронов Вооруженным силам Украины,- сообщает Общественная служба новостей.

По информации портала avia.pro, у ВСУ осталось порядка десятка дронов. Последние три недели их поставки не осуществлялись.

Сивков полагает, что, вероятно, туркам прекратили платить в достаточном количестве.

Вторая причина прекращения поставок - сейчас происходит дискредитация беспилотников Bayraktar во время спецоперации, что сильно подрывает авторитет и рейтинг этих аппаратов, и это не выгодно Турции.

По словам военного аналитика, система российской противовоздушной обороны справляется с ними очень легко. "Турции не с руки показывать, что Bayraktar не такой могучий, как считалось раньше, поэтому они пытаются сократить поставки", - объяснил Сивков.