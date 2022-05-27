Хазин на примере календарей с фото с Путиным рассказал, что японцы относятся к России и россиянам лучше, чем к США и американцам

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27 мая 2022, 18:00

Михаил Хазин, фото: vk.com/mlkhazin

Жители Японии относятся к России и россиянам гораздо лучше, чем к США и американцам - это мнение экономиста Михаила Хазина. По мнению эксперта, у России не будет серьезных проблем с Японией, несмотря на имеющиеся противоречия и политические заявления Токио.

Дочь Михаила Хазина давно живет в Японии, экономист с ее слов рассказал несколько историй. Эксперт рассказал, что в японской глубинке пользуются спросом календари с изображением российского лидера Владимира Путина. По словам экономиста, его дочь попросили привезти такие подарки в Россию, но их не оказалось в продаже, все раскупили. Дочь Хазина обошла несколько магазинов в городе Киото, но так и нашла календари с Путиным. Японцы их раскупили.

Михаил Хазин уверен, что отношение к россиянам в Японии было и остается хорошим даже после 24 февраля, несмотря на всю прозападную пропаганду. Сам Хазин ездил в Киото и обнаружил фото Путина в магазине полиграфии.

По признанию экономиста, его поразило в этом магазине - нарисованные девочки, мальчики, собачки, кошечки, цветочки, пейзажи. Календарей нет, потому что лето. А фотографии только двух людей. Первый – Юдзуру Ханю, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. А второй – Владимир Путин.

Увидев это, эксперт понял, что Япония – перспективная страна. Хазин на YouTube-канале «Клуб Улица Правды».

Хазин выразил мнение, что восприятие США японцами не становится лучше из-за высокомерия американских политиков в отношении японских коллег, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».