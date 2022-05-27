Сатановский об идее британского премьера Джонсона по созданию альянса против России: это просто вишенка на торте

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27 мая 2022, 17:38 Источник: Свободная пресса

Евгений Сатановский, фото: vk.com/eysatanovsky

Российский политолог Евгений Сатановский назвал идею премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о создании совместного с Украиной нового политического, экономического и военного альянса вишенкой на торте.

Инсайдеры издания Corriere Della Sera заявили, что британский премьер Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России. Издание написало, Джонсон предложил объединить страны, недовольные политикой Брюсселя и действиями Германии по отношению к России, в новый альянс.

В него должны войти государства, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы.

Евгений Сатановский, комментируя публикацию об инициативе Джонсона, отметил, что «этот альянс уже есть — Польша, Англия, Украина, Турция и страны Балтии, и по сути, это новая ось, которая нам уже доставляет головную боль, и будет ее доставлять...», - пишет «Свободная пресса».

Как считает эксперт, по сути, Джонсон пытается найти некую красивую юридическую «обертку» для сложившейся ситуации.

Сатановский отмечает: «А что сейчас происходит? Что — Британия не делает все возможное, чтобы нагадить нам на Украине? Не шлет туда вооружения? Не шлет военных? Не обучает украинскую армию, или украинские нацбаты?.. Чего еще не сделала Британия, кроме прямого военного столкновения с Россией, хотел бы я знать?»

«Предложения по созданию каких угодно альянсов — это просто вишенка на торте», — подчеркивает политолог.