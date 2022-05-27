Народная милиция ЛНР: силы республики отрезали украинским военным все пути для отступления на ее территории

Аргументы Недели → В мире 13+

27 мая 2022, 15:44

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Силы Луганской народной республики отрезали украинским военнослужащим все пути для отступления на ее территории. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировала Народная милиция ЛНР.

«Силы ЛНР отрезали украинским военным все пути для отступления на территории республики, сообщили в Народной милиции республики», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предполагаемую идею главы британского правительства Бориса Джонсона о формировании военного альянса с Киевом подрывом позиций Европейского союза.