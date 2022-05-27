Президент Байден собирается реформировать силовые структуры

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27 мая 2022, 12:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

25 мая президент США Джо Байден подписал указ, направленный на повышение ответственности полицейских за их действия и укрепление общественного доверия к правоохранителям. Подписание данного документа было приурочено к гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которая вызвала масштабные акции протеста по всей стране. Президентский указ призван способствовать прозрачности деятельности полиции в системе уголовного правосудия, соблюдению принципов равноправия, а также защиты прав и достоинства граждан. Предусматривается создание национальной базы данных о неправомерных действиях силовиков.

Указ устанавливает обновлённые стандарты в применении силы. Каждый полицейский теперь обязан носить нагрудную камеру, которая будет фиксировать его действия. Иными словами, от закона уже ничего не утаить. Введены ограничения и на покупку военного снаряжения полицейскими структурами. Для самих силовиков предусмотрены специальные тренинги и курсы повышения квалификаций. Сотрудники полиции будут обязаны навсегда искоренить в своих структурах любые предупреждения, связанные с расовой или этнической дискриминацией задерживаемых.

26 мая президент США выступил на мероприятии, на котором присутствовали все члены семьи убитого Джорджа Флойда. Там же он и подписал соответствующий указ. Американский лидер назвал этот документ признаком хоть и медленного, но вполне устойчивого прогресса.