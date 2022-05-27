Харьков, Киев и Одесса попали в мировой рейтинг самых опасных городов

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27 мая 2022, 11:00

Специалисты консалтинговой фирмы Verisk Maplecroft обнародовали рейтинг по мировым городам, где о собственной безопасности стоит позаботиться в первую очередь.



Исследование по 579 мегаполисам с населением от 1 миллиона человек было построено на основе комплексного сопоставления 4 факторов. Это состояние преступности и террористические угрозы, военные конфликты и уличные беспорядки.



В результате обработки данных выяснилась следующая картина. Лидирующее место по степени опасности поделили между собой столицы Афганистана (Кабул) и Сомали (Могадишо). В топ-10 антирейтинга также попали Сан-Сальвадор, Чиуауа (Мексика), Медельин (Колумбия). Последний до недавнего времени был известен как неофициальная мировая наркостолица.



Если посмотреть на итоговую таблицу, то можно обнаружить ряд интересных закономерностей. Так, 60% среди неблагополучных городов приходится на Латинскую Америку. Повышенные угрозы существуют также в ЮАР – зоны риска Кейптаун, Йоханнесбург, а также Претория. Попала в список и Украина, которая представлена Харьковом, Киевом и Одессой. Причина – известные всем события.



В свою очередь самые спокойные города находятся в Южной Азии и на европейском континенте. В тройку лидеров тут вошли Цюрих (Швейцария), Хамамацу (Япония), а также Тайбэй (Тайвань).



Исследователи отмечают, что компаниям для ведения бизнеса стоит учитывать не только риски, связанные с безопасностью. Существенную роль также играют последствия пандемии COVID-19, а также глобальные климатические изменения.