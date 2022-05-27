Харьков, Киев и Одесса попали в мировой рейтинг самых опасных городов

Специалисты консалтинговой фирмы Verisk Maplecroft обнародовали рейтинг по мировым городам, где о собственной безопасности стоит позаботиться в первую очередь.
Исследование по 579 мегаполисам с населением от 1 миллиона человек было построено на основе комплексного сопоставления 4 факторов. Это состояние преступности и террористические угрозы, военные конфликты и уличные беспорядки.
В результате обработки данных выяснилась следующая картина. Лидирующее место по степени опасности поделили между собой столицы Афганистана (Кабул) и Сомали (Могадишо). В топ-10 антирейтинга также попали Сан-Сальвадор, Чиуауа (Мексика), Медельин (Колумбия). Последний до недавнего времени был известен как неофициальная мировая наркостолица.
Если посмотреть на итоговую таблицу, то можно обнаружить ряд интересных закономерностей. Так, 60% среди неблагополучных городов приходится на Латинскую Америку. Повышенные угрозы существуют также в ЮАР – зоны риска Кейптаун, Йоханнесбург, а также Претория. Попала в список и Украина, которая представлена Харьковом, Киевом и Одессой. Причина – известные всем события.
В свою очередь самые спокойные города находятся в Южной Азии и на европейском континенте. В тройку лидеров тут вошли Цюрих (Швейцария), Хамамацу (Япония), а также Тайбэй (Тайвань).
Исследователи отмечают, что компаниям для ведения бизнеса стоит учитывать не только риски, связанные с безопасностью. Существенную роль также играют последствия пандемии COVID-19, а также глобальные климатические изменения.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Марков: КНР регулярно проводит учения возле Тайваня, показывая готовность взять остров военным путем
Лавров: «Мы предостерегли Запад, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией»
- #ЗАУГЛОМ Подробности мобилизации на Украине и в России
- 11:28 Российская авиация уничтожила более 250 украинских националистов, 10 танков и 5 установок РСЗО «Град»
- 11:05 Войска республик Донбасса установили полный контроль над городом Красный Лиман
- 11:00 Харьков, Киев и Одесса попали в мировой рейтинг самых опасных городов
- 08:16 RT: боевики «Азова» перед уходом с «Азовстали» заминировали тоннели комбината, где укрывались около месяца