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Foreign Policy сообщает о передачи странами Европы разобранных самолётов Су-25 Украине

, 20:33

Foreign Policy сообщает о передачи странами Европы разобранных самолётов Су-25 Украине
Самолёт, MOD Russia/ Globallookpress.com

Несколько государств Восточной Европы передали на Украину в разобранном виде советские штурмовики Су-25. Информацию передаёт журнал Foreign Policy.

Авторы материала уточняют, что «команда в регионе Восточной Европы, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолёты Су-25 и вертолёты Ми-17» для дальнейшей их передачи на Украину.

Пентагон на днях тоже отметил, что власти Чехии передали Киеву вертолёты огневой поддержки, танки и ракетные системы.

В США заверили, что из Дании на Украину придёт партия противокорабельных ракет Harpoon и пусковые установки для них.

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