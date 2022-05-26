Из-за очередной стрельбы в школе американцы резко раскритиковали Национальную Стрелковую Ассоциацию

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26 мая 2022, 20:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Во вторник в Соединённых Штатах произошла одна из самых кровавых трагедий 21-го века. В результате атаки на учебное заведение погибли по крайней мере 19 детей и 2 взрослых. За пару часов число погибших возросло. Несколько тяжелораненых детей и преподавателей медикам спасти не удалось. Ещё двое, 66-летняя женщина и 10-летняя девочка находятся в больнице в критическом состоянии. Трагедия всколыхнула не только США, но и весь мир. Аналитики признали атаку на школу одной из самых кровавых за всю историю государства.

Активисты очень злостно реагируют на тех, кто поддерживает деятельность оружейных компаний в стране. Их разъярило то, что трагедия случилась за несколько дней до крупного мероприятия Национальной Стрелковой Ассоциации. Ожидалось, что на мероприятии примут участие видные политики Соединённых Штатов. Активисты обрушились на многих американских политиков, включая и сенатора Теда Круза. Сенатор в Twitter написал, что молится за всех погибших и за их семьи. Также он сообщил, что находится в тесном контакте с местными властями. В ответ же некоторые пользователи обвинили его в бесчувственности. Всё дело в том, что в 2018 году Круз получил от оружейного лобби более 300 тыс.$ в виде пожертвований на избирательную кампанию.

Конфликт дошёл и до крупных политических фракций страны. Республиканцы, как известно, всеми силами стоят за вторую поправку к Конституции, которая гарантирует право на ношение оружия каждому гражданину. А вот многие демократы считают такое явление бесчеловечным. Бывший президент Борак Обама уже выступил с резким заявлением в адрес оружейных лобби. Между тем, в США всё чаще звучат призывы к отмене права граждан на ношение оружия, учитывая стремительный рост преступлений со стрельбой.