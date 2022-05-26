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Аргументы Недели В мире 13+

Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, они должны сдать Турции курдов

, 18:37

Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, они должны сдать Турции курдов

Делегации Швеции и Финляндии посетили Турцию, где в течение пяти часов пытались уговорить власти не препятствовать их вступлению в НАТО. Взамен турки потребовали перестать поддерживать курдские организации и снять санкции США на экспорт турецкого вооружения, а также санкции за приобретенный у России комплекс С-400.

Турецкая сторона хотела бы получить пять гарантий от кандидатов в члены НАТО, и в основном все они связаны с Рабочей партией Курдистана, поставками оружия и отменой эмбарго в отношении Турции. Теперь всё будет зависеть от выполнения поставленных условий и позиции США.

Укрепляя свои южные границы Турция готовится к военной операции в Сирии против сирийских курдов. Её начало будет нарушением договорённостей с Россией. Да и США считают курдов своими ближайшими союзниками в борьбе с террористическими организациями. Турция рассчитывает на то, что Россия втянута в операцию на Украине, а США заинтересованы в снятии вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поэтому расправа с курдами пройдёт безнаказанно.

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