Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, они должны сдать Турции курдов

Делегации Швеции и Финляндии посетили Турцию, где в течение пяти часов пытались уговорить власти не препятствовать их вступлению в НАТО. Взамен турки потребовали перестать поддерживать курдские организации и снять санкции США на экспорт турецкого вооружения, а также санкции за приобретенный у России комплекс С-400.
Турецкая сторона хотела бы получить пять гарантий от кандидатов в члены НАТО, и в основном все они связаны с Рабочей партией Курдистана, поставками оружия и отменой эмбарго в отношении Турции. Теперь всё будет зависеть от выполнения поставленных условий и позиции США.
Укрепляя свои южные границы Турция готовится к военной операции в Сирии против сирийских курдов. Её начало будет нарушением договорённостей с Россией. Да и США считают курдов своими ближайшими союзниками в борьбе с террористическими организациями. Турция рассчитывает на то, что Россия втянута в операцию на Украине, а США заинтересованы в снятии вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поэтому расправа с курдами пройдёт безнаказанно.
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