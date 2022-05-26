Пострадавший от теракта мэр Энергодара готов вернуться к работе после реабилитации

Мэр Энергодара, города в Запорожской области, Андрей Шевчик приходит в себя после совершённого покушения и делится планами. В четверг, 26 мая, чиновник заявил о готовности вернуться к работе через несколько недель. Об этом сообщает RT.
«Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три-месяц, при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей», − цитирует агентство слова Шевчика.
Мэр Энергодара уточнил, что при теракте получил ожоги головы и других частей тела, также у него сломана ключица. «Пройдёт ожог — будет ещё операция на ключице», − подчеркнул градоначальник.
Как сообщалось ранее, мэр Энергодара и двое его охранников получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.
В Следственном комитете России начали расследование по факту покушения.