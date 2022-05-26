Пострадавший от теракта мэр Энергодара готов вернуться к работе после реабилитации

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26 мая 2022, 17:47

Андрей Шевчик, мэр Энергодара/ из открытых источников

Мэр Энергодара, города в Запорожской области, Андрей Шевчик приходит в себя после совершённого покушения и делится планами. В четверг, 26 мая, чиновник заявил о готовности вернуться к работе через несколько недель. Об этом сообщает RT.

«Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три-месяц, при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей», − цитирует агентство слова Шевчика.

Мэр Энергодара уточнил, что при теракте получил ожоги головы и других частей тела, также у него сломана ключица. «Пройдёт ожог — будет ещё операция на ключице», − подчеркнул градоначальник.

Как сообщалось ранее, мэр Энергодара и двое его охранников получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.

В Следственном комитете России начали расследование по факту покушения.