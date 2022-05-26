Ряд городов Польши отменит бесплатный проезд для беженцев из Украины

Администрации нескольких польских городов решили отменить бесплатный для украинских беженцев. Информацию сообщает в четверг, 26 мая, РИА Новости.
После начала спецоперации по демилитаризации ВС РФ на Украине польские города ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для беженцев, которые прибыли в страну из республики. Как известно, с 24 февраля в Польшу приехали свыше 3,5 млн украинцев.
«С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным», − значится в объявлениях по трамваям и автобусам Варшавы.
Отмечается, что в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд для украинских граждан отменили еще в конце апреля.
Уточняется, что до конца июня бесплатным для украинцев останется транспорт в Познани и Люблине.