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Пушков призвал не исключать возможности отключения РФ от глобального интернета

, 12:59 Источник: ТАСС

Пушков призвал не исключать возможности отключения РФ от глобального интернета
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков заявил, что интернет и цифровой суверенитет РФ являются теми сферами, в которых следует быть готовыми к "возможному негативному сценарию", а также допустил отключение России от глобальной сети.

Алексей Пушков заявил, что необходимо подготовиться к ухудшению ситуации, так как действительно существует возможность отключения России от глобального интернета. Сенатор призвал не исключать подобный сценарий.

По словам Пушкова, в настоящий момент западные политики взвешивают возможные плюсы и минусы подобного решения, поскольку отключение от сети приведет к тому, что Россия станет "информационно самодостаточной", вследствие чего степень информационного влияния на страну снизится.

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