Пушилин заявил о взятии под контроль более 50% территории Красного Лимана

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25 мая 2022, 21:55

Боец армии ДНР/ скриншот из видеосюжета WarGonzo

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин дал интервью телеканалу «Россия 24». Политик заявил, что по состоянию на среду, 25 мая, под контролем армий России и ДНР находится более 50% территории Красного Лимана.

По словам лидера ДНР, в настоящее время союзная группировка начала проводить там зачистку. «Поэтому, я думаю, остались считаные дни, когда можно считать Красный Лиман освобождённым населённым пунктом», − цитирует РИА Новости слова Пушилина.

Ранее Пушилин заявил, что все пленные с металлургического комбината «Азовсталь», который находится в городе Мариуполе, содержатся в ДНР, их будет судить трибунал на территории республики.