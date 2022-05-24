Власти Венгрии объявили режим ЧП в связи с конфликтом на Украине

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24 мая 2022, 21:42 Источник: Свободная Пресса

Виктор Орбан, Kremlin Pool/ Global Look Press

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, 24 мая, об установлении чрезвычайного положения на территории государства. Причиной премьер назвал конфликт на Украине. Информацию передаёт «Свободная Пресса» со ссылкой на Reuters.

Орбан подчеркнул, что соответствующий режим задействуют со среды, 25 мая. Венгерский премьер отметил, что правительству необходимо «пространство для маневра», если возникает необходимость быстрой реакции на возникающие вызовы.

Отметим, вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее отметила, что власти Венгрии ведут политику по отношению к «незалежной» практически пророссийскую. Будапешт, по словам чиновницы, своими действиями хочет заполучить «дешёвый российский газ» и «украинское Закарпатье».