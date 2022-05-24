Минобороны РФ: Специалисты Черноморского флота и инженерных войск разминировали порт Мариуполя

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24 мая 2022, 21:11

Сапёры в порту Мариуполя, Комсомольская Правда/ GlobalLookPress.com

В освобождённом полностью Маруиполе постепенно возрождается мирная жизнь. Главным условием этого является разминирование города. О завершении разминирования морского порта сообщили во вторник, 24 мая, представители Минобороны РФ.

«Этим занимаются и бойцы армии ДНР при поддержке сводного отряда разминирования международного противоминного центра Вооруженных сил РФ», − заявили в оборонном ведомстве.

Специалисты уточнили, что для уничтожения взрывоопасных предметов применяется самое современное снаряжение и оборудование, в том числе робото-технический комплекс «Уран-6».