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Минобороны РФ: Специалисты Черноморского флота и инженерных войск разминировали порт Мариуполя

, 21:11

Минобороны РФ: Специалисты Черноморского флота и инженерных войск разминировали порт Мариуполя
Сапёры в порту Мариуполя, Комсомольская Правда/ GlobalLookPress.com

В освобождённом полностью Маруиполе постепенно возрождается мирная жизнь. Главным условием этого является разминирование города. О завершении разминирования морского порта сообщили во вторник, 24 мая, представители Минобороны РФ.

«Этим занимаются и бойцы армии ДНР при поддержке сводного отряда разминирования международного противоминного центра Вооруженных сил РФ», − заявили в оборонном ведомстве.

Специалисты уточнили, что для уничтожения взрывоопасных предметов применяется самое современное снаряжение и оборудование, в том числе робото-технический комплекс «Уран-6».

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