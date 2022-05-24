В Японии в 19 веке была распространена практика временных жён

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24 мая 2022, 20:38 Александр Крохмаль, Журналист Источник: zen.yandex.ru

Фото: Кадр из фильма "Мадам Баттерфляй"

Во 2-й половине 19-го века существовало такое явление как «временные жёны», в основном в азиатских странах. Возьмём в пример Японию, в которой уже тогда возникла новая эпоха, положившая конец эре самураев. Но «временных жён», предназначенных для иностранцев, эта смена эпох практически не касалась. Такая практика существовала там довольно давно. Учитывая бедность населения, в особенности простого, часто бывало и так, что на успешную выдачу замуж той или иной девушки её семье рассчитывать было нельзя. Посему девушку готовили для выгодного «временного замужества». Называлось оно мусумэ.



В мусумэ попадали только дети бедняков или обездоленных. Остальные же поглядывали на таких людей свысока и даже с презрением. О кандидатке во «временные жёны» быстро становилось известно распорядительнице – специальной даме, которая занималась подбором подходящих девушек. Затем она лично знакомилась с претенденткой, говорила о сумме контракта и отправлялась на «улаживание дел». Временные жёны существовали в основном для иностранцев, в частности для моряков, посещавших порты Японии. Контракт могли заключать с одного года на несколько лет. Это зависело от того, сколько именно времени находилась военное судно в водах Страны Восходящего Солнца.



Временные жёны существовали и для русских моряков, которые часто посещали японскую акваторию. В городе на острове Кюсю в пригороде Инасу даже находилось целое русское поселение. С 1870-х годов там жили порядка 600 подданных Российской империи. А услуги «временных жён» были очень востребованы. Японская сторона с охотой поставляла своих кандидаток. По договору им обычно платили до 15 долларов в месяц. Для мусумэ снимали жильё, нанимали прислугу и даже оплачивали рикшу. Но всё же временные жёны официальными никогда не считались. Многие девушки старались быстро скопить себе приданое, а потом выходили замуж уже по-настоящему.