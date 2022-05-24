Цены на электронику вырастут из-за подорожания чипов

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24 мая 2022, 21:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Западные аналитики стали всё чаще говорить о том, что производители полупроводников в ближайшее время объявят о подорожании своей продукции. На прошлой неделе о возможном росте цен на чипы Samsung на 15-20% отметили в издании Bloomberg. Повышение цен планируется уже во втором полугодии. Среди причин такого шага источники называют инфляцию, рост энергетических издержек компании из-за резкого подорожания энергоносителей, жёсткие локдауны в КНР и повышение базовых учётных ставок ведущими центробанками мира.



В самой компании Samsung пока никак не комментировали ситуацию. Но по последним данным японского агентства Nikkei, крупнейший мировой производитель чипов из Тайваня – TSMS, уже предупредил своих клиентов о росте цен в этом году на 5-8%. В следующем цены могут вырасти до 20%. Также в Bloomberg сообщали о повышении цен со стороны другого тайваньского производителя полупроводников – United Microelectronics Corporation. Эта компания может повысить цены на свою продукцию примерно на 4%.



По мнению западных аналитиков, такая программа приведёт к неминуемому росту цен на электронику в целом ряде сегментов. «Рост цен на чипы усилит давление на весь сектор потребительской экономики, - заявил представителям СМИ эксперт из Bain Питер Ханбери. - Производителям придётся либо переложить рост цен на потребителей, что будет очень сложно, либо пойти на снижение прибыльности своих операций».