В память о погибшем сыне итальянский тренер Никола проехал всю страну на велосипеде

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24 мая 2022, 14:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Фото: pixabay.com, Zienith

Мало кто знает, что известный салернский тренер Давиде Никола прошёл почти всю Италию, и не автостопом, а на обычном велосипеде, останавливаясь в разных городах. В 2017 году он дал обещание на случай спасения клуба «Кротоне». Обещание состояло в том, чтобы проехать на велосипеде через всю страну – от Кротоне на самом юге Италии до Турина на севере. И ему это удалось. Сделал он это всего за 9 дней, преодолел около 1300 км. По пути Никола заглядывал во все города, в которых он когда-то играл и тренировал спортсменов. Бари, Пескара, Анкона, Ливорно, Специя, Генуя, Турин – все эти города приветствовали тренера овациями.



«Когда я сказал, что проеду 1300 км на велосипеде, это был просто знак, что я по-прежнему верю в команду, - сказал тогда Никола. - Игрокам требовался такой знак». Но путешествие было посвящено не столько команде, сколько погибшему любимому сыну, которого тренер лишился в 2014 году. Тогда 14-летнего Алессандро сбил автобус всего в несколько метрах от дома в Турине. Это стало для Николы настоящим ударом. Оправившись от трагедии, он не забыл о своём сыне, и до сих пор о нём помнит. После успеха с «Кротоне» Никола даже написал умершему сыну письмо, в котором изложил всю свою отцовскую любовь и преданность.



«Привет, моя любовь, - гласили строки того послания. - Не знаю, где ты сейчас. Не знаю, что ты делаешь. Может, ты на облаке, которое было надо мной, когда я зажигал твой китайский фонарик. Или может, ты здесь рядом со мной? Я даже уверен, что ты со мной!» В письме Никола чётко дал понять, что никогда не забудет умершего сына. Он заявил, что все победы его клуба и вся его карьера посвящены лишь только одному Алессандро. «Ты даёшь мне силы продолжать биться даже, когда кажется, что победить невозможно». Безусловно, такой отцовской преданности можно только восхищаться.



Теперь же Никола обещает дойти пешком до Рима, чтобы встретиться с самим понтификом. После прошедшего сезона он сделал заявление, что если он сохранит свою команду в серии А, то пройдёт пешком от Салерно до Рима, а это, ни много ни мало, 300 километров.