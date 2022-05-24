Корпус стражей Исламской революции регулярно несёт потери из-за диверсионной деятельности МОССАД на территории Ирана. Вчера в Тегеране был застрелен второй за последние два года представитель военно-политической структуры. В произошедшем местные власти обвиняют Израиль, обещая жестоко отомстить за это преступление.
Хасан Сайад Ходаи был убит за рулём собственного автомобиля: проезжавший мимо мотоциклист выстрелил в полковника КСИР несколько раз. Мотоциклы стали визитной карточкой израильских разведчиков, осуществляющих покушения на представителей иранских государственных структур. Именно они используются в качестве транспортного средства или начиняются взрывчаткой.
Работу иранской контрразведки нельзя назвать успешной. Власти регулярно отчитываются о выявлении и арестах иностранных агентов, тем не менее, высокопоставленные офицеры и учёные-ядерщики продолжают гибнуть. Али Юнеси, экс-министр национальной безопасности и разведки Ирана, заявил, что МОССАД очень глубоко проник в госструктуры страны. При этом спецслужбы не выполняют свои прямые обязанности, а занимаются политическим сыском.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о соглашении по Черноморскому флоту РФ в Севастополе
Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил, что до конца года ВСУ как минимум зайдут на территорию Крыма
- #ЗАУГЛОМ Подробности мобилизации на Украине и в России
- 14:40 Спикер Народной милиции ДНР Басурин: войска республики не планируют входить в Авдеевку, город будет блокирован
- 14:33 Недоработка иранской контрразведки: убит очередной высокопоставленный офицер КСИР
- 13:47 Канцлер Германии приехал в Африку пугать голодом и опасностью поддерживать Россию
- 13:29 Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил, что до конца года ВСУ как минимум зайдут на территорию Крыма