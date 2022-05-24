Недоработка иранской контрразведки: убит очередной высокопоставленный офицер КСИР

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24 мая 2022, 14:33

Корпус стражей Исламской революции регулярно несёт потери из-за диверсионной деятельности МОССАД на территории Ирана. Вчера в Тегеране был застрелен второй за последние два года представитель военно-политической структуры. В произошедшем местные власти обвиняют Израиль, обещая жестоко отомстить за это преступление.



Хасан Сайад Ходаи был убит за рулём собственного автомобиля: проезжавший мимо мотоциклист выстрелил в полковника КСИР несколько раз. Мотоциклы стали визитной карточкой израильских разведчиков, осуществляющих покушения на представителей иранских государственных структур. Именно они используются в качестве транспортного средства или начиняются взрывчаткой.



Работу иранской контрразведки нельзя назвать успешной. Власти регулярно отчитываются о выявлении и арестах иностранных агентов, тем не менее, высокопоставленные офицеры и учёные-ядерщики продолжают гибнуть. Али Юнеси, экс-министр национальной безопасности и разведки Ирана, заявил, что МОССАД очень глубоко проник в госструктуры страны. При этом спецслужбы не выполняют свои прямые обязанности, а занимаются политическим сыском.