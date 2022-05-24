Дефицит детского питания в США ликвидируют военными методами

В США с февраля наступил кризис с детским питанием, который продолжается и сопровождается дефицитом молочных смесей для кормления новорожденных. Спровоцировало его закрытие завода Abbott.
К оперативному решению проблемы власти США привлекли оборонные предприятия и военно-транспортную авиацию для организации поставок молочных смесей из Европы. В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение, а в отношении торговли предпринимаются меры контроля за ценами и наценками.
Закрытие в феврале завода Abbott в Мичигане произошло из-за обнаружения в его продукции болезнетворных бактерий, которые привели к смерти двоих детей. 98% детских смесей производится в США четырьмя производителями. Закрытие одного из них вызвало дефицит и разрушение логистических цепочек. В настоящее время дефицит детских смесей в стране оценивается в 43%. Торговля и аптечные сети ограничили продажи детского питания в одни руки тремя-четырьмя упаковками.
Закон об оборонном производстве обязывает частные компании направить сырьё, ингредиенты, усилия на производство определённого правительством страны продукта. В пандемию коронавируса это были маски, респираторы, антисептики.
Компания Abbott возобновит свою работу в Мичигане в начале июня, но первая продукция поступит на прилавки только через месяц-полтора.
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