В КНР высокопоставленным деятелям партии запретят иметь недвижимость за рубежом

Аргументы Недели → В мире 13+

24 мая 2022, 11:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Прошли сведения, что в Китае чиновникам высшего ранга запретят иметь счета, дорогостоящее имущество и недвижимость за пределами государства. Ограничения распространяются не только на самих политиков, но и на членов их семей (жён, детей и остальных родственников). В случае невыполнения такого обязательства продвижение по карьерной лестнице будет остановлено. По некоторым данным, близкие родственники отдельных влиятельных лиц уже начали распродавать своё зарубежное имущество.



Предпринимаемые КПК шаги, очевидно, призваны понизить уязвимость своей элиты перед США и их союзниками. В Китае осознают, что в случае обострения отношений с Вашингтоном, Белый Дом пойдёт на разные методы воздействия. Напомним, что отношения двух стран итак на грани разлада из-за Тайваньского вопроса. С другой стороны, как отмечают эксперты, председатель Си Цзиньпин стремится упрочить свои позиции на конец года, когда вот-вот уже близок ХХ съезд партии, на котором пройдут выборы. Аналитики утверждают, что господин Си хочет оставить вокруг себя лишь по-настоящему преданных политиков и сохранить тотальную дисциплину.