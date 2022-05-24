Родители Зеленского могли переехать в Израиль и поселиться в доме Коломойского

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24 мая 2022, 11:31

Владимир Зеленский с родителями. Фото: соцсети

По данным Телеграм-канала НЕЗЫГАРЬ, родители президента Украины Владимира Зеленского получили гражданство Израиля.



«Родители Владимира Зеленского получили Израильское гражданство и стали обладателями загородного дома в городе Ришпон стоимостью $8 млн. Площадь дома 950 квадратных метров, небольшой бассейн на 9 тонн морской воды и 120 метровый дом для охраны», - сообщил НЕЗЫГАРЬ.



По информации источника, родители Зеленского находятся под охраной бывших бойцов английского спецназа (SAS). Стоимость услуги охранного предприятия составляет 12 тыс. фунтов. Деньги уходят и на содержание двух бронированных Lexus LX. НЕЗЫГАРЬ также утверждает, что соседями родителей Президента Украины стали родственники Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а недалеко поселился и российский бизнесмен Михаил Прохоров.



Телеграм-канал «Образ будущего» сообщил, что израильское гражданство родителями Зеленского было получено 6-го мая нынешнего года. По сведениям источников этого канала, отец Зеленского был категорически против получения второго гражданства и ранее уже отказался от британского паспорта. На этот раз ему пришлось смириться с происходящим. На новые паспорта были куплена и вилла, и три автомобиля представительского класса – «два Лексуса в броневарианте и один Майбах в пуленепробиваемом варианте за €790к». По сведениям этого источника, родители Зеленского прилетели в Израиль 19-го мая, но поселились пока в доме Коломойского (в Гераклии), поскольку в их новом доме сейчас идет ремонт.



Интересно, что жену Владимира Зеленского в последний раз видели в Ужгороде. Куда она отправилась после встречи с супругой Джо Байдена, так и осталось неизвестно.



Еще в начале марта корреспондент CNN утверждал, что побывал в бункере, где прячется президент Украины.



«Это одно из укрытий, которым он пользуется. В секретном месте в центре Киева», — сообщил журналист Мэттью Чэнс.



По неподтвержденным данным, бункер находится в плоскости самой глубокой станции метро Киева — «Арсенальной», и к нему ведет тоннель, в который можно спуститься прямо из офиса Зеленского. По информации некоторых источников, этот бункер способен выдержать прямое попадание ядерной ракеты.



