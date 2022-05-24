Черногория продолжила программу экономического гражданства вопреки советам ЕС

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24 мая 2022, 09:49

Вопреки рекомендациям Евросоюза Черногория до конца года продлила программу «Золотых паспортов», предусматривающую предоставление гражданства в обмен на инвестиции в страну. До половины участников программы составляют россияне.



Программа реализуется с 2019 года. С начала её действия поступило 712 предложений от иностранных граждан на участие в ней, в том числе 343 из них россияне. По условиям программы, нужно инвестировать в столице или на морских побережьях 450 тысяч евро, либо на севере страны 250 тыс. евро. Также соискатель гражданства Черногории должен уплатить в правительственный фонд развития 100 тыс. евро.



Накануне вступления Черногории в ЕС Еврокомиссия настоятельно рекомендовала прекратить программу выдачи «Золотых паспортов» во избежания отмывания денег, ухода от налогов, коррупции, финансирования терроризма и оргпреступности. Не исключено, что за такими паспортами европейской страны сейчас обратятся граждане России и Белоруссии, находящиеся в международных санкционных списках. Но премьер-министр Черногории обещал этого не допустить.