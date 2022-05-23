Как украинка-беженка британского мужа увела

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23 мая 2022, 21:29 Антон Дубровский, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мужчина из Брэдфорда бросил мать своих двоих детей, Лорну Гарнетт, ради украинской беженки по имени София Каркадым, которая, на момент его ухода из семьи, прожила в их доме всего неделю.

Лорна Гарнетт — мать двоих детей, чьи восьмилетние отношения с мужем, Тони Гарнеттом, рухнули, когда он ушел от нее к украинской иммигрантке Софии Каркадым. Пара приютила ее в своем доме в Великобритании.

Муж Гарнетт, Тони Гарнетт, которому в то время было 29 лет, расстался с ней, когда Каркадым переехала к ним в рамках правительственной программы переселения беженцев. В начале военной операции София уехала из Львова, и через Берлин направилась в Великобританию, в Бредфорд. Гарнетты выделили Софии отдельную комнату.

Чуть больше недели прошло после того, как София приехала в их дом, а хозяин дома Тони уже решил стать её спонсором и бросить жену и детей для того, чтобы начать новую жизнь.

Кто такая Лорна Гарнетт из Брэдфорда?

Лорна Гарнетт, которой 28 лет, была замужем за Тони Гарнеттом с 2014 года. У супругов родилось двое прекрасных детей.

Считалось, что любовь Гарнеттов была любовью с первого взгляда. Впрочем, это стало вопросом в тот момент, когда Тони встретил Софью Каркадым, которой было 22 года. Лорна утверждает, что Каркадым начала везде преследовать её мужа с тех пор, как они впервые встретились, а сама Лорна теперь совершенно опустошена из-за решения Гарнетта порвать с ней.

Знакомство Софии и Тони произошло в Фейсбук (запрещенная на территории РФ соц. сеть). После этого знакомства муж Лорны, работающий охранником в Брэдфорде, предложил ей спонсировать её иммиграцию в Великобританию. В начале мая Софии сообщили, что её заявление на визу было удовлетворено, и она немедленно села на рейс в аэропорту Манчестера для переезда к нему в Брэдфорд, Западный Йоркшир.



Однако по мере того, как Тони и новый гость семьи сближались, в семье стало нарастать напряжение, и Лорна начала сожалеть о том, что отказалась от более компактного арендованного ранее жилья, в котором молодая семья проживала изначально. Благодаря правительственной программе переселения беженцев, семья Гарнеттов переехала на более объемную жилплощадь для того, чтобы приютить Софию. Но когда София упомянула, что ей нужно нечто большее, чем просто крыша над головой, сомнения Лорны в правильности принятого решения сразу же возросли. Каждый раз, когда Тони возвращался с работы, София прихорашивалась - наносила макияж, поправляла прическу и надевала блузку с глубоким вырезом. Нетрудно догадаться, как это действовало на Лорну.



В конце концов Лорна сорвалась и выгнала Софию, но была убита поступком мужа, который присоединился к беженке. Мужчина, с которым она была вместе последние восемь лет, вернулся в дом матери и стал спать в одной постели с Софией.



Тони признался, что он и София быстро влюбились друг в друга. Он выразил желание начать новую жизнь с Софией. На данный момент они ищут новое место жительства на двоих.



Что касается продолжения наблюдений за этой историей, то стоит отметить, что ни Лорна Гарнетт, ни София Каркадым не проводят много времени в различных формах социальных сетей, основные из которых являются запрещенными на территории Российской Федерации.



Тем не менее одна из популярных запрещенных соцсетей пестрит пожеланиями от простых британцев, направленных в сторону Софии, «валить из их страны» и просто различными оскорблениями на ее счет.



Многие считают, что на самом деле София уже давно жила не на Украине, а в Европе и просто прикрылась происходящим на Украине для того, чтобы ей подвернулся шанс ухватить мужа с британским подданством.