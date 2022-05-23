Датчанка Дагмар Овербю стала одной из самых жестоких преступниц

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23 мая 2022, 19:15 Источник: russian7

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Дагмар Овербю приговорили к пожизненному заключению. Её жертвами были малолетние дети. При этом сама она была матерью.



Дагмар Овербю родилась в 1887 году в Ассендрупе в семье фермеров. Еще в подростковом возрасте ее частенько ловили на кражах. В итоге она попала за решетку, но ненадолго.



Дагмар крутила романы с разными мужчинами, от которых рожала детей. По некоторым данным, всего у нее было пятеро отпрысков, но только двое из них выжили. В убийстве одного из своих детей Овербю впоследствии созналась сама. Какими мотивами руководствовалась преступница во время расправы над детьми, так и осталось неизвестно.



В 1916 году Дагмар Овербю решила открыть собственный бизнес. При посредничестве агентства она познакомилась с женщиной, родившей ребенка вне брака, и предложила ей взять младенца на воспитание. Та согласилась и заплатила Дагмар за услуги 12 крон. Однако Овербю не собиралась воспитывать ребенка. Она убила новорожденного, а его труп оставила в туалете местного кладбища.



Дагмар Овербю поставила дело на поток: с помощью газетных объявлений она находила отчаявшихся одиноких матерей, брала их детей на воспитание, взимала за это плату, а потом просто расправлялась с беспомощными малышами. От тел Овербю избавлялась различными способами: она прятала трупы на чердаке собственного дома, сжигала или закапывала их. Окружающие чувствовали, что с Дагмар что-то не так, но доказать ничего не удавалось. К тому же она довольно часто переезжала с места на место, что в те времена значительно затрудняло поиски.



В сентябре 2020 года очередная женщина доверила Овербю своего младенца. Но на следующий день мать передумала и вернулась к Дагмар для того, чтобы забрать малыша. Труп новорожденного полиция нашла в печи, а Дагмар Овербю взяли под стражу.



Адвокаты пытались оправдать совершенные злодеяния тем, что Овербю подвергалась насилию в детстве, употребляла препараты, изменявшие ее сознание, и вообще была не в себе. Однако общественность требовала смертной казни для Овербю. Та, в свою очередь, призналась в 16 эпизодах убийств, причем доказать удалось только 9 из них. Дагмар приговорили к смерти, но вскоре заменили приговор на пожизненное заключение. Спустя 9 лет Овербю умерла в тюрьме.



