Украинской беженке хватило 10 дней, чтобы увести мужа у приютившей её англичанки

Покинувшая Украину 22-летняя София Каркадым оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт, которая вместе с мужем Энтони предоставила девушке свой дом как убежище. Спустя 10 дней муж британки сообщил, что уходит к новой избраннице.
Лорна Гарнетт заявила, что у них с мужем была счастливая семья, вместе они прожили 10 лет. Теперь же Энтони и София просматривают объявления об аренде квартир, чтобы съехать из дома. По мнению англичанки, программа приюта для беженцев оказалась несовершенной, и стоило бы лучше продумать последствия того, что «совершенно незнакомый человек будет жить в вашем доме с вашей женой или мужем».
Известно, что беженкам из Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.
В то же время в Чехии решили отменить пособия для беженцев из Украины, поскольку «украинцам и так предоставляется жилье, бесплатное питание и прочие удобства».
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