Польша возмущена отказом Германии поставлять танки

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23 мая 2022, 11:40

Ранее Варшава обвиняла Берлин в нежелании поддержать поставками вооружений Украину, теперь требует модернизации собственной армии. По схеме «кольцевого обмена» поляки рассчитывали получить новейшие немецкие «Леопард 2» взамен переданных ВСУ 240 советских танков.



Канцлер Шольц отказывается как от прямых поставок военной техники на Украину, так и от вооружения Польши. Он заявил, что не хочет развязывать мировую войну, как один из его предшественников – кайзер Вильгельм.

Поставить свои танки вместо переданных украинцам советских Германия не обещала. Польша отправила соседям технику ещё в начале спецоперации, до соглашения о «кольцевом обмене». К тому же сама немецкая армия имеет на вооружении всего 289 танков, большинство из которых – устаревшие. Новые A7V и модернизированные A6(M)A3 бундесвер стал получать только в прошлом году, поэтому полякам смогли предложить лишь старые «Леопарды». Те, в свою очередь, на такую замену не согласны, и требуют новейших вооружений.



На Украине тоже недовольны бездействием Германии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба требует поставить современные системы ПВО и истребители, а также выражает недовольство по поводу обещанных «Гепардов». Эти зенитные установки устарели, к тому же у Германии нет к ним боеприпасов. Однако немецкие власти не торопятся отправлять оружие на Украину и в Польшу, не желая втягивать свою страну в войну.