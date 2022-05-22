В результате народных волнений в Таджикистане погибли 8 человек

Аргументы Недели → В мире 13+

22 мая 2022, 13:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Правительство Душанбе выбрало силовой сценарий для подавления выступлений в Горно-Бадахшанской автономии. Ещё в середине мая там вспыхнули массовые народные волнения. А 18 мая власти Таджикистана объявили о начале антитеррористической операции. В результате 8 человек погибли, 11 получили тяжёлые ранения. Силовики сообщили о 114 задержанных. Власти отказались признавать случившееся народными протестами, и приравняли деятельность демонстрантов к террористическим актам. Очевидно тем, кто вероятно, являются зачинщиками протестов теперь придётся надолго сесть за решётку.



За несколько дней до начала операции, в городе Хорог, административном центре автономии, произошли столкновения между полицией и протестующими. Демонстранты пытались добраться до площади Сомони, расположенной в центре города, но силовики преградили им дорогу и использовали слезоточивый газ. Вскоре дело дошло до применения резиновых пуль. В столкновениях погиб 30-летний житель области, Замир Назаршоев. 6 человек пострадали, среди которых были сотрудники МВД. В городе сразу же отключили интернет и мобильную связь. Тогда возмущённые активисты заблокировали трассу Душанбе-Хорог-Курма.



Протесты начались после того, как местные жители потребовали отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода. Они посчитали, что именно эти люди причастны к гибели 29-летнего Гулбиддина Зиибекова, в ноябре 2021 года. Также со стороны протестующих звучали требования прекращения преследования жителей Бадахшана, отмены жестокого пропускного режима, снятия всех блокпостов в Хороге и освобождения задержанных во время ноябрьских волнений. Но власти отказались рассматривать любые требования демонстрантов. По их мнению, случившееся – это преступление против государства. Таким образом, в подавлениях выступлений были задействованы силовые структуры.



Известно, что в Таджикистане, как и в Узбекистане времён Каримова, правительство часто рассматривает любые попытки акций протеста, как теракты и как следствие работы экстремистских организаций. Власти называют такие демонстрации «результатом деятельности организованных террористических группировок, рассчитывающих подорвать основы конституционного строя». Поэтому рассчитывать на то, что протестующим удастся добиться хотя бы 10% успеха, явно не приходится.