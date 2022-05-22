Журналист из Перу сообщил, что фейки о спецоперации России на Украине распространяет британская фирма, платят ей США и НАТО

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22 мая 2022, 12:06 Источник: Свободная пресса

фото: vk.com/dnr_online_su

Финансируемая США и НАТО британская фирма распространяет фейки о российской специальной военной операции на Украине. Эту информацию раскрыл журналист из Перу Рикардо Санчес Серра.

Выступление латиноамериканского журналиста на конференции, посвященной положению в Украине публикует сайт Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú), - передает РИА Новости.

Рикардо Санчес Серра заявил, что жителям западного полушария «промыли мозги» фейковыми новостями про спецоперацию на Украине так, что люди не могут отличить ложную информацию от истины.

По словам журналиста, оказывается, здания, которые якобы разрушили российские военные в Киеве, в действительности были сняты в секторе Газа.

«Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета "Точка-У". Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский», — цитирует РИА Новости перуанского журналиста.

Рикардо Санчес Серра также рассказал, что многие люди поверили репортажам европейских СМИ, которые сообщали о бомбардировках украинских городов российскими войсками. Оказалось, западные СМИ показали кадры из компьютерной игры.

Журналист подчеркнул, что за таким освещением ситуации на Украине стоят крупные западные игроки, - «Свободная пресса».