Коллеги выплатят сотруднице 93 тысячи долларов за то, что не пригласили ее на корпоративную вечеринку​

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21 мая 2022, 20:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Mail.ru

В Англии 51-летняя Рита Леер «заработала» 93 тысячи долларов из-за травли. Всему виной – долгие годы одиночества и аутсайдерское положение на службе.

Работая кассиром в казино, она долгое время не могла найти общий язык с сотрудниками. С ней практически никто не общался. Поначалу она не обращала на это внимание, но потом стало обидно. А уж особенно грустно стало тогда, когда местное руководство устроило корпоратив, на который Риту Леер никто не пригласил. Начальство всегда отдавало должное более молодым работникам.

В итоге, Рита Леер обиделась, а потом очень разозлилась на всех. С несправедливостью и травлей справиться она не могла. Потому она подала в суд на коллег, обвинив их в дискриминации. Первое заседание прошло в конце прошлого года. В ходе следствия женщине удалось доказать, что все годы работы она подверглась травле и расовой дискриминации. А ещё имел место эйджизм, что означает «травля из-за возраста». Также она заявила, что руководство не имело право не приглашать её на вечеринку, и при этом обсуждать готовящийся корпоратив в её присутствии. Потому суд удовлетворил иск, присудив Рите компенсацию в 93 тысячи долларов.