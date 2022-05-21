Супруга Виктора Бута заявила, что ее мужу в американской тюрьме не оказывают медицинскую помощь

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21 мая 2022, 10:37 Источник: РИА "Новости"

тюрьма, pixabay.com

Супруга российского бизнесмена Виктора Бута Алла сообщила, что ее муж, отбывающий 25-летний тюремный срок в США, испытывает серьезные проблемы со здоровьем, но не получает медицинскую помощь.

Алла Бут заявила, что у ее супруга полгода назад возникло кожное заболевание, которое, в частности, поразило участки в непосредственной близости к глазам. Диагноз, однако, до сих пор не поставлен, а россиянину становится все хуже.

Известно, что дипломаты и адвокат Виктора Бута не раз запрашивали срочную консультацию для заключенного у специалиста, однако ответ так и не поступил.