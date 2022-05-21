В результате торнадо в штате Мичиган погиб один человек и пострадали более сорока

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21 мая 2022, 08:38 Источник: CNN

последствия торнадо, pixabay.com

В минувшую пятницу на город Гейлорд, расположенный в американском штате Мичиган, обрушился торнадо. В результате разгула стихии погиб по меньшей мере один человек, а пострадали более сорока.

Представитель департамента природопользования штата Мичиган Джим Горно назвал ситуацию в городе "катастрофической", отметив, что в данном районе не привыкли к подобным катаклизмам – там даже нет сирен, оповещающих о приближении торнадо.

Дороги Гейлорда оказались заблокированы упавшими деревьями, линии электропередач были повалены, повреждения получили жилые дома и коммерческие здания.