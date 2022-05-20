Военкор Первого канала Куксенкова сообщила о том, что сдался в плен командир «Азова» Денис Прокопенко

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20 мая 2022, 21:05 Источник: Telegram

Металлургический комбинат "Азовсталь", V Ictor/globallook.com

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко с позывным «Редис» вышел с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. Об этом написала вечером в пятницу военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

«Командир «Азова» Денис Прокопенко Редис вышел с «Азовстали» и сдался в плен», - написала она в своем телеграм-канале.

До того как покинуть территорию комбината, Прокопенко записал видеообращение, в котором сказал, что выполняет приказ военного руководства Украины прекратить оборону и сберечь жизни военнослужащих.

Ранее в пятницу сообщалось, что с «Азовстали» вышел замкомандира «Азова» с позывным «Калина».